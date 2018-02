Aufstieg und Fall von Peter Graf im ZDFinfo

Peter Graf gilt als der Strippenzieher hinter der außergewöhnlichen Karriere von Steffi Graf. Während seine Tochter von Erfolg zu Erfolg eilt, macht ihm der Rotlichtskandal zu schaffen.



In "Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Peter Graf" beschreibt Filmautor Laurens Form den Aufstieg und Fall des Tennistrainers nach.