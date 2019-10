BER-Baustelle ist wieder Filmkulisse

Nur Filmen ist schöner: Jahrelang schon warten Berliner und Brandenburger darauf, dass ihr neuer Flughafen in Betrieb geht.



Filmschaffende dagegen nutzen die Gelegenheit, ungestört von Passagieren vor dem Terminal zu arbeiten. An drei Drehtagen entstehen an dem Gebäude in Schönefeld derzeit Szenen für einen Spionagethriller. Darüber berichtete die "B.Z." am Freitag. Paramount Pictures und Studio Babelsberg verfilmen Tom Clancys Buch "Gnadenlos" ("Without Remorse"), wie eine Sprecherin am Freitag sagte.