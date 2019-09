BR: Gesetzänderung nach Streit um FDP-Mann Markwort?

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (BR) will nach dem monatelangen Streit um den "Focus"-Gründer und FDP-Politiker Helmut Markwort andere gesetzliche Regeln für seine Zusammensetzung erreichen.



Die Entsendung des FDP-Politikers und Medienunternehmers Helmut Markwort ging nur mit Hängen und Würgen über die Bühne. Nun fordert der Rundfunkratsvorsitzende Lorenz Wolf in einem Schreiben an den Landtag neue Bestimmungen im Rundfunkgesetz zu Befangenheiten und Karenzzeiten. Auch die Zeitungsverleger sollen nicht mehr in dem Aufsichtsgremium vertreten sein. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" am Mittwoch darüber berichtet.