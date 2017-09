BR: Neue DAB Plus-Sendeanlagen im Betrieb

Der Bayerische Rundfunk bringt im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm am Senderstandort Wolfsberg neue Sendeanlagen für DAB Plus an den Start. Damit verbessert sich der Empfang bestehender und neuer Radioprogramme vor allem im nahe gelegenen Donautal.



Vom Senderstandort Pfaffenhofen-Wolfsberg werden vor allem die Landkreise Pfaffenhofen a.d. Ilm, Neuburg-Schrobenhausen sowie die Städte Ingolstadt, Neuburg a.d. Donau und Neustadt a.d. Donau mit DAB Plus versorgt. In Neuburg a.d. Donau ermöglicht der neue Standort nun auch den stabilen Indoor-Empfang.