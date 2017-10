"Babylon Berlin" startet am Freitag

Das Ergebnis der Zusammenarbeit von ARD und Sky ist ab Freitag im Pay-TV zu sehen. Bei "Babylon Berlin" handelt es sich um eine düstere Krimi-Geschichte aus dem Berlin der Zwanzigerjahre.



Ab Freitag zeigt Sky 1 die 16-teilige Serie um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Schauplatz ist das Berlin der goldenen Zwanzigerjahre, in das Kommissar Gereon Rath von Köln versetzt wird. Dort soll er einen Pornoring zur Strecke bringen - bald erkennt er, dass nicht nur einfache Erpressung dahintersteckt.