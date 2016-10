Bald Entscheidung im Fall Böhmermann zu dessen "Schmähgedicht"

Die Ermittlungen wegen des "Schmähgedichts" von ZDF-Moderator Böhmermann gegen den türkischen Präsidenten Erdogan ziehen sich hin. Doch nun soll in Mainz eine Entscheidung fallen.



Ein halbes Jahr nach Beginn der Mainzer Ermittlungen wegen Jan Böhmermanns "Schmähgedicht" über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Staatsanwaltschaft eine baldige Entscheidung angekündigt. "Wir rechnen damit bis Ende Oktober", sagte ihr stellvertretender Leiter Gerd Deutschler der Deutschen Presse-Agentur. TV-Satiriker und Grimme-Preisträger Böhmermann hatte sein Gedicht "Schmähkritik" Ende März in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen. Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Parallel dazu kommt eine Privatklage Erdogans gegen Böhmermann am 2. November in Hamburg vor Gericht.