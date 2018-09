Barbara Schöneberger bekommt eigenen Radiosender

Bereits seit ihrem musikalischen Debutwerk "Jetzt singt sie auch noch!" ist klar: Barbara macht vor keiner Medienform halt. Mit "Barbaradio" verleiht sich die Marke Schöneberger nun eine weitere Facette.



In Sachen Selbstvermarktung macht Barbara Schöneberger niemand etwas vor: Nach Tätigkeiten als Moderatorin, TV-Entertainerin, Schauspielerin und Sängerin hatte das vielfältig beschlagene "Blonde Gift" zuletzt als Schöpferin der Frauenzeitschrift "Barbara" von sich Reden gemacht.