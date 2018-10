Barbara Schöneberger macht jetzt auch Radio

Seit dem 24. Oktober macht Deutschlands beliebteste Moderatorin, die eine eigene Zeitschrift herausgibt und Musik macht, auch noch Radio. In Zusammenarbeit mit Regiocast ist Barba Radio auf Sendung gegangen.



Der Online-Sender ist unter barbaradio.de zu hören. Hinzu kommen eine eigene Barba Radio-App sowie ein Skill für Amazon Smart Speaker.