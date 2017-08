Bauer Media möchte wohl NRJ Group übernehmen

Bahnt sich hier eine Mega-Übernahme auf dem Medienmarkt an? NRJ wäre zweifelsohne das größte Stück im Radio-Portfolio von Bauer Media.



Die Bauer Media Group scheint sich stark für das französische Radiohaus NRJ interessieren. Dies berichtet das Medienmagazin "New Business". Zur NRJ Group gehören Sender auf 600 Frequenzen in 15 Ländern, darunter auch die Energy-Senderfamilie in Deutschland. Von Seiten der Bauer Media Group war bislang noch keine Stellungnahme zu erreichen.