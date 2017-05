Bayerischer Fernsehpreis: Live bei 3Sat

Am 19. Mai wird in München der "Bayerische Fernsehpreis 2017" verliehen. 3Sat ist live dabei, wenn die Gewinner gekürt werden.



Am Freitag ist es endlich wieder soweit. Im Münchener Prinzregententheater wird der "Bayerische Fernsehpreis 2017" verliehen. 3Sat ist ab 19.00 Uhr live dabei und erhält Unterstützung von ZDF-Moderator Steven Gätjen. Die Wiederholung erfolgt um 0.45 Uhr im ZDF. Bereits ab 18.30 Uhr wird auf der Senderhomepage live die Ankunft der Gäste auf dem roten Teppich übertragen.