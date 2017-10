Bayern München beherrscht das TV - gute Quote für ARD-Film

Fußball oben - das war auch vorher schon klar. Aber dass der ARD-Film "Ich war eine glückliche Frau" trotzdem mehr als vier Millionen Zuschauer hatte, konnte nicht unbedingt jeder ahnen.



Der FC Bayern München hat in der Champions League Celtic Glasgow mit 3:0 zurück nach Schottland geschickt und gleichzeitig den Großteil des Fernsehpublikums für sich interessiert. Im Schnitt 7,38 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend ab 20.45 Uhr den zweiten Sieg des Deutschen Meisters in der Champions-League-Saison im ZDF. Der Marktanteil betrug 25,4 Prozent.