Ben Becker kehrt in alter Rolle zum "Tatort" zurück

Schauspieler Ben Becker (54) spielt noch einmal eine Krimi-Figur, die er vor fast drei Jahrzehnten schon einmal verkörpert hat.



"Ich habe gerade einen "Tatort" mit Ulrike Folkerts gedreht, in dem ich eine Rolle aufgreife, die ich 1991 in "Der Tod im Häcksler" spielte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich war damals ein junger Polizist, der jetzt wiederkommt und die Kommissarin wiedertrifft. Darauf freue ich mich, denn das ist ein ganz tolles Drehbuch." Der Arbeitstitel der Episode für den Südwestrundfunk (SWR) lautet "Die Pfalz von oben".