Bertelsmann kauft US-Bildungsanbieter OnCourse Learning

Bertelsmann baut sein Engagement in den USA aus und verstärkt dadurch sein Engagement im Bildungsmarkt.



Das Unternehmen aus Ostwestfalen kauft den Online-Bildungsanbieter OnCourse Learning vom Finanzinvestor CIP Capital, wie Bertelsmann am Montag in Gütersloh mitteilte. Nach Angaben des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns liegt die Kaufsumme im mittleren dreistelligen Millionenbereich.