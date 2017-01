Bestätigt: ARD zeigt Tour de France bis 2018

Nun ist es offiziell. Bis 2018 wird die ARD die Tour de France wieder live übertragen. Zuvor war der öffentlich-rechtliche Sender einige Jahre aus der Live-Übertragung des wichtigsten Radrennens der Welt ausgestiegen.



Auch in Zukunft wird die Tour de France ihre Heimat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben. Die ARD bestätigte am Dienstag, dass sie das wichtigste Radrennen der Welt die nächsten zwei Jahre wieder live zeigen wird. Bis zum Jahr 2018 hat der Senderverbund eine entsprechende Vereinbarung mit der ASO (Amaury Sport Organisation) geschlossen. Die Federführung über die Übertragung obliegt weiterhin dem Saarländischen Rundfunk (SR).

So soll die Tour de France in diesem Jahr vom 1. bis 23. Juli 2017 im Ersten live zu sehen sein. Wochentags ist die Live-Übertragung von 16.05 bis 17.25 Uhr geplant, am Wochenende will der öffentlich-rechtliche TV-Sender mit einer umfangreicheren Berichterstattung aufwarten. Insbesondere das Auftakt-Wochenende soll ausführlich begleitet werden. Auch im Internet wird das Radrennen übertragen. Die ARD will täglich ab Etappenbeginn auf sportschau.de einen Livestream anbieten.





"Die Tour de France ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sommersport-Übertragungen im Ersten, deshalb freut es uns sehr, dass wir die Vereinbarung mit der ASO verlängern konnten", freut sich Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. "Unter der Federführung des SR wird die ARD das größte Radsportereignis der Welt wie immer kompetent und kritisch begleiten und den Menschen in Deutschland in Fernsehen, Hörfunk und Online qualitativ hochwertige Live-Berichte, Reportagen und Analysen anbieten", verspricht der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Prof. Thomas Kleist.





Wegen der zahlreichen Dopping-Skandale, die bei der Tour de France aufgetreten waren, hatte sich die ARD 2011 entschieden, das Radrennen nicht mehr zu übertragen. Vor zwei Jahren war der öffentlich-rechtliche Kanal dann wieder in die Live-Übertragung eingestiegen.