"Betrugsfälle" und "Blaulicht-Report" bei RTL werden eingestellt

Auf die schwachen Einschaltquoten am Nachmittag reagiert RTL nun entsprechend. Die Sendungen "Betrugsfälle" und "Blaulicht-Report" werden in Zukunft nicht mehr produziert.



Schon seit dieser Woche zeigt der Sender RTL den "Blaulicht-Report" nicht mehr im Nachmittagsprogramm. Doch geht RTL noch einen Schritt weiter, denn weitere Folgen sollen nicht mehr produziert werden. Die aktuellen Verträge mit der Produktionsfirma Norddeich TV lässt man auslaufen, wie TV Movie berichtet.