Bitkom: Jeder Dritte würde VR in Spielhallen ausprobieren

Nach einer durch den Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebenen Umfrage hätte jeder Dritte Interesse daran, in Spielhallen, sogenannten Arcades, Virtual Reality zu testen.



Nach kurzer Einweisung kann man in den Arcades die neuesten Gaming-Trends ausprobiert werden. Dort kann man sich die notwendigen VR-Brillen zu leihen und damit zu spielen. Kleine Reisen in virtuelle Welten sind hier besonders gut möglich. Die Virtual Reality Technik ermöglicht den Gamern, sich realitätsnah in Fantasiewelten zu bewegen.