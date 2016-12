"Blade Runner 2049": Erster Trailer erschienen

2017 kommt ein neuer Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle in die Kinos. Jetzt ist ein erster Trailer zum neuen "Blade Runner 2049" erschienen.



Die Wartezeit auf die ersten Bilder vom neuen Film des "Blade Runner"-Epos hat endlich ein Ende. Mit dem neuen, ersten Trailer zu "Blade Runner 2049" bauen die Macher des Films richtig Spannung auf, denn viel verraten wird in dem 1.46 Minuten langen Film nicht.