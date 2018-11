"Blade Runner"-Serie geplant

"Blade Runner" soll in Form einer Animationsserie neu aufgelegt werden. Bei der Adaption wird es durch japanophil zugehen.



Die geplante 13-teilige Anime-Serie mit dem Titel "Blade Runner — Black Lotus" sei inhaltlich im Jahr 2032 angesiedelt, spielt also zwischen den Plots der ursprünglichen Kinovariante und des jüngsten Reboot "Blade Runner 2049," wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichtete. Nach Angaben der Produzenten lehnt sich die Geschichte an tendenziell jedoch eher an den jüngsten Film von 2017 an.