Bringt Google einen Streaming-Dienst für Videospiele?

Google orientiert wohl in Richtung Gaming. Unter dem Projektnamen "Yeti" soll der Internet-Riese den Games-on-Demand-Service planen.



Wie Reuters unter Berufung US-Medien berichtet, laufen bei Google die Planungen für einen eigenen Spiele-Streaming-Dienst auf Hochtouren. Demnach soll das Unternehmen unter dem Codenamen "Yeti" die Grundlagen für ein Games-on-Demand-Angebot schaffen.