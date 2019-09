"Britannia": Sky zeigt bald die 2. Staffel Römer gegen Kelten

Im Jahr 45 nach Christus bereitet sich die Provinz Britannia auf den Besuch von Kaiser Claudius vor. Knapp 2.000 Jahre später geht es bei Sky mit dem Kampf zwischen Kelten und Römern in die zweite Runde.



Ab dem 7. November zeigt der Sender alle neun Episoden der zweiten Staffel "Britannia" immer donnerstags auf Sky Atlantic HD. Über Sky Q ist die Serie auch in UHD empfangbar.