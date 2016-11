Buglas: Michael Fränkle zum Vizepräsident gewählt

Der Bundesverband Glasfaseranschluss (Buglas) hat Michael Fränkle zum Vizepräsidenten gewählt. Damit spricht der Verband auch dem Mitgliedsunternehmen M-net sein Vertrauen aus.



Der Bundesverband Glasfaseranschluss hat gewählt und sich für Michael Fränkle als neuen Vizepräsidenten entschieden. Fränkle ist Mitglied der Geschäftsführung und CTO des Münchner Telekommunikationsanbieters M-net. Mit der Wahl spricht der Verband - kurz Buglas - auch seinem Mitglied M-net das Vertrauen aus. M-net ist eines von rund 75 Unternehmen, die im Buglas organisiert sind.