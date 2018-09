Bundesliga-Flair für Amateure - "Spiel des Lebens" auf Sky

Am Sonnabend empfängt der ASV Altenlingen III am 8. Spieltag der 3. Kreisklasse Emsland Süd (NFV) den SV Voran Brögbern III vor der Rekordkulisse von 2.700 Zuschauern. Sky zeigt das Spiel live im Free-TV.



Während in der 1. und 2. Liga wegen der Länderspielpause der Spielbetrieb ruht, geht es bei den Amateuren normal weiter. Am Sonnabend findet in Lingen das dritte "Sky Spiel des Lebens powered by Jeep" statt.