Bundesliga bei Eurosport: "Mehr Bundesliga bei Eurosport 1"

Ab 24. August rollt der Ball wieder in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Discovery-Sender Eurosport wird 45 Partien exklusiv zeigen und bringt mehr Bundesliga ins Free TV als in der Vorsaison.



Im letzten Jahr war die Premiere für die Bundesliga-Übertragungen bei Eurosport. Während 2017 noch nicht jeder dem Sender zutraute, dieses Aufgabe zu meistern, sind die Kritiker mittlerweile verstummt. In einem Interview mit der Zeitschrift DIGITAL FERNSEHEN spricht Eurosport-Sportchef Gernot Bauer über die erfolgreich absolvierte Premierensaison und gibt Einblicke, was der Zuschauer bei der Berichterstattung in der neuen Saison erwarten kann.

Interessant dabei ist, das die Discovery-Sendergruppe, zu der Eurosport gehört, auch im Free-TV stärker die Bundesliga präsentieren möchte. Bauer verriet gegenüber DIGITAL FERNSEHEN: "Es wird mehr Bundesliga als im letzten Jahr bei Eurosport 1 und auch auf eurosport.de geben. Wir sind sehr ehrlich in der Analyse. Daher besinnen wir uns auf unsere redaktionelle Stärke und starten direkt mit dem Vorbericht zum Freitagabendspiel. Ziel ist, den Bundesligafans eine Art Sneak-Preview der exzellenten Analyse von Matthias Sammer zu geben und somit Lust auf die Sendung im Eurosport Player zu machen."