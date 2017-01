Bundesnetzagentur: Divicon Media kritisiert UKW-Preisregulierung

Trotz des Umbruchs hin zu DAB Plus bleibt der UKW-Markt für viele Anbieter weiter attraktiv. Für die Nutzung bestehender Sendeantennen hat die Bundesnetzagentur die Preise neu reguliert, verpasst es dabei aber, einen fairen Wettbewerb zu schaffen, kritisiert der Full-Service-Dienstleister Divicon Media.



Mit dem Eintritt von Divicon Media wurden im UKW-Sendebetrieb die Karten neu gemischt, schaffte es der Full-Service-Dienstleister doch, sich als Konkurrent der Media Broadcast zu etablieren. Die Hoffnung auf einen fairen Wettbewerb ist beim Leipziger Unternehmen nach der Bekanntgabe der neuen Preisregulierung für die Mitbenutzung von bestehenden Sendeantennen durch die Bundesnetzagentur gesunken.