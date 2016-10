Bundeswehr will auf Youtube werben

Um verstärkt für sich zu werben, will die Bundeswehr mit der Zeit gehen und plant den Start einer Dokumentation über Rekruten auf Youtube. Die Web-Serie "Die Rekruten" wird dabei jedoch kein billiges Vergnügen.



Trotz einer großen Werbekampagne in Presse und TV mangelt es der Bundeswehr weiter an Personal. Da die nachrückende Generation vor allem im Internet unterwegs ist, will die Bundeswehr mit der Zeit gehen und potentielle Kandidaten dort abholen, wo sie sich aufhalten. Deshalb soll am 1. November mit "Die Rekruten" eine Mini-Serie auf Youtube gestartet werden, wie die "Bild am Sonntag" berichtet.