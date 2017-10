Bundeswehr wirbt mit neuer Webserie aus Mali um Nachwuchs

Die Youtube-Serie der Bundeswehr "Die Rekruten" ab nächster Woche unter anderem Namen fortgesetzt. Bei "Bundeswehr Exclusive" werden Soldaten im Krisen-Einsatz im Mali begleitet.



Nach der Bundeswehr-Serie "Die Rekruten" will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit einem weiteren Internet-Projekt um Nachwuchs werben - diesmal direkt aus dem derzeit gefährlichsten Auslandseinsatz der Truppe in Mali in Westafrika. Dort sind derzeit rund 1000 Soldaten stationiert, um im Rahmen der UN die Umsetzung des Friedensabkommens zu unterstützen.