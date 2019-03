Champions League: VfL Wolfsburg kickt live bei Sport1

Die Fußball-Wölfinnen treten mit dem Titelverteidiger Olympique Lyon auf den Platz. Sie alle wollen ins Halbfinale der Liga. Sport 1 überträgt live die spannende Begegnung in der UEFA Women's Champions League.



Sport1 begleitet die Damen des VfL Wolfsburg bei allen Heimspielen in der UEFA Women's Champions League. Auch nächste Woche Mittwoch (27. März) sind sie live im Free TV zu sehen, wenn das Team auf Titelverteidiger Olympique Lyon trifft.