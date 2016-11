China verschärft Internet-Kontrolle

Mit einem neuen Gesetz wird die freie Internetnutzung in China weiter erschwert. Künftig werden sowohl einfache User als auch Firmen zur Preisgabe von mehr persönlichen Daten gezwungen sein.



Das Internet gilt als Ort der freien Meinungsäußerung, für China gilt dies jedoch nur bedingt. Restriktionen gibt es schon länger, das am Montag verabschiedete neue Cybersicherheits-Gesetz lässt Datenschützer wie Menschenrechtler nun verstärkt Alarm schlagen. Wie das Portal "Techcrunch" berichtet, wird eine verstärkte staatliche Kontrolle von einfachen Nutzern wie auch Firmen erwartet.