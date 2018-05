"Comedy ohne Karsten" kehrt beim MDR zurück

Ab der kommenden Woche begrüßen Julius Fischer und Christian Meyer handverlesene Comedians in Leipzig.



Zum Auftakt am Mittwoch um 23.35 Uhr begrüßen Julius Fischer und Christian Meyer Benaissa Lamroubal, den Star von "Rebell Comedy", das preisgekrönte Comedy-Pärchen "Das Geld liegt auf der Straße, Marie", den Klavierkabarettisten Michael Krebs sowie den Gewinner des "RTL Comedy Grand Prix" Vincent Pfäfflin. Insgesamt wird es acht neue Folgen geben.