Constantin Medien: Erster Deal bei Rechtstreitigkeiten

Die Constantin Medien AG hat sich mit der Stella Finanz AG über die Modalitäten der Rückführung eines von Stella gewährten Darlehens geeinigt. Damit sind die Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Gesellschaften beendet.



Das Darlehen der Stella Finanz AG mit einem Nominalbetrag von 12,25 Mio. Euro sowie 26,00 Mio. Schweizer Franken einschließlich sämtlicher darauf aufgelaufener Zinsen wird durch 8 Mio. Aktien der Highlight Communications AG getilgt, welche an Stella verpfändet worden waren. Im Gegenzug werden die übrigen 16,75 Mio. der verpfändeten Aktien von der Stella Finanz AG freigegeben, sodass die Constantin Medien AG insgesamt über 20,6 Mio. Highlight Communications-Aktien frei verfügen kann.