Cybercrime sorgt laut BKA für Millionenschäden

Die Bedrohung durch die sogenannte Cyber-Kriminalität für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nimmt stetig zu. Um den immer besser vernetzten Tätern entgegentreten zu können, will das Bundeskriminalamt ein eigenes schlagkräftiges Netzwerk aufbauen.



Rund 83.000 Fälle von Cybercrime hat die Polizei nach Angaben des Bundeskriminalamts 2016 in Deutschland erfasst. Dabei sei ein Schaden von über 51 Millionen Euro entstanden, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Mittwoch auf einer Fachtagung in Berlin. "Polizeiliche Statistiken und Lagebilder spiegeln aber nur einen kleinen Teil der Realität wider." Auch Sandro Gaycken, Direktor des Digital Society Institute verwies auf das große Dunkelfeld. Der tatsächliche Schaden sei deshalb schwer zu schätzen. Deutschland sei als Industrieland jedoch mehr als viele andere Länder betroffen.