DAB Plus: NDR startet zwei neue Sendeanlagen

Die Programme des NDR können in Nordvorpommern und Neubrandenburg ab jetzt auch digital-terrestrisch empfangen werden. An den Standorten Marlow und Neubrandenburg Süd wurden neue DAB-Plus-Sender gestartet.



NDR-Radiohörer mit DAB-Plus-Geräten in den Regionen Nordvorpommern und Neubrandenburg können sich seit kurzem über bessere Empfangsqualität freuen. Am Dienstag nahm der NDR am Standort Marlow und Neubrandenburg-Süd nämlich jeweils eine neue Sendeanlage für DAB Plus in Betrieb. Die NDR-Programme können damit auch digital-terrestrisch empfangen werden.