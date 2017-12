DAB Plus: Regelbetrieb in Österreich kann beginnen

Der Digitalstandard DAB Plus ist nun offiziell fix in Österreich angekommen. Die Betriebszulassung für den ersten Digitalradio-Multiplex ist in trockenen Tüchern.



Wie die Behörde KommAustria am heutigen Freitag bekannt gibt, hat die RTG Radio Technikum GmbH die Zulassung zur Inbetriebnahme der Multiplex-Plattform für DAB Plus erhalten. Das sei laut Geschäftsführer des Digitalradio Österreich, Matthias Gerwinat, ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des österreichischen Hörfunkmarktes.