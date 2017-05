DAB Plus: neue Angebote für Baden-Württemberg

Der Vorstand und Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation haben entschieden: "antenne 1", "Regenbogen Zwei" und "Rock Antenne" sind die drei Neuen im Gebiet der baden-württembergischen DAB-Plus-Radiolandschaft.



Da "Schwarzwaldradio" kurzfristig seine Kapazitäten auf dem landesweiten Multiplex zurückgeben wird und damit insgesamt drei freie Plätze vergeben werden können, war eine Auswahlentscheidung von Seiten des Vorstands und Medienrates der Landesanstalt für Kommunikation, darüber wer einen DAB-Plus-Platz bekommt, nicht notwendig, heißt es.