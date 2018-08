DFB-Pokal: Fürth gegen den BVB live im Ersten

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft die Spielvereinigung Greuther Fürth auf Borussia Dortmund. Das Spiel kann live im Ersten verfolgt werden. Auslosung der 2. Runde am Sonntag.



Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Dass dieser oft bemühte Spruch eben doch ein wenig Wahrheit in sich trägt und nicht nur dem Phrasenschwein Euro einbringt, durften einige Favoriten an diesem Wochenende am eigenen Leib erfahren. Nachdem der norddeutsche Provinzclub Drochtersen/Assel bereits die Bayern zumindest ärgern konnte, gewann Regionalligist SSV Ulm gegen den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt mit 2:1. Andernorts verblüfften Weiche Flensburg und der Chemie Leipzig ihre Kontrahenten.

Ob es heute zu einer weiteren Überraschung kommt, können Fußballfans live im Ersten verfolgen. Ab 20.15 Uhr überträgt das Erste die Begegnung des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Kommentiert wird das Spiel von Steffen Simon. Die Moderation liegt in Fürth in den Händen von Matthias Opdenhövel und Thomas Hitzelsberger gibt den Experten. Anschließend an die Partie werden die Zusammenfassungen der weiteren drei Spielpaarungen von diesem Tag gezeigt.

Bobic im Sportschau Club



Beim "Sportschau Club" darf sich ab 23:30 unter anderem Studiogast und Frankfurt Manager Fredi Bobic für die Niederlage gegen den SSV Ulm rechtfertigen. Die Auslosung für die nächste DFB-Pokal Hauptrunde zeigt die "Sportschau" am Sonntag, den 26. August, um 18 Uhr. Die verbliebenen 32 Teams duellieren sich dann am 30. Und 31. Oktober.