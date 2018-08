DMAX: Sophia Thomalla präsentiert "Devil's Race"

Ab dem 11. September kämpfen 30 Fahrer um einen Platz im teuflischsten Racingteam Deutschlands. Dabei kämpfen sie in 15 Teams in umgebauten Fahrzeugen um schnelle Rundenzeiten.



Die sechs Folgen "Devil's Race" werden auf Dmax von Sophia Thomalla moderiert, an ihrer Seite hat sie als Experten Johannes Stuck und als Kommentator Ron Ringguth.