DVB-T2: Kanalwechsel in Franken und der Oberpfalz

In der Region Mittelfranken wird Anfang April für DVB-T2-Nutzer ein Sendersuchlauf nötig. Denn ARD, BR Fernsehen, ARD-alpha und weitere Programme wechseln auf neue Kanäle.



Ab dem 3. April sind die ARD- und BR-Programm-Bouquets im Empfangsbereich der Sender Nürnberg, Dillberg und Büttelberg auf ihren endgültigen Sendekanälen 29 und 42 zu empfangen. Betroffene Zuschauer, die via DVB-T2 HD fernsehen, werden im Vorfeld über Hinweis-Einblendungen im BR-Fernsehen und auf ARD-alpha über die anstehende Umstellung informiert. Das ZDF-Bouquet ist nicht betroffen.