DVB-T2 belebt auch andere Infrastrukturen

Das neue terrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 löst in Kürze den bisherigen Standard DVB-T ab. Für die Kunden werden neue Empfangsgeräte notwendig, die es jetzt schon im Handel gibt. Experten sehen, dass die altgediente Antenne mit DVB-T2 auch den anderen Infrastrukturen Beine macht.



Dr. Hans-Ullrich Wenge, früherer CEO der Kabel Deutschland sieht in der Renaissance der terrestrischen Antenne eine Marktbelebung weiterer Infrastrukturen, wie er in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER ausführt: "Auf den Medientagen München konnte man hektische Aktivitäten des SES-Platform-Services-Nachfolgers MX-1 beobachten, um nun auch jenseits des Satellitendirektempfangs Dienstleister sein zu können. Unitymedia rüstet sein Netz auf und wird bis zum Sommer 2017 komplett digital sein." Da habe Unitymedia gerade eine Vorreiterrolle, weiß der Experte.