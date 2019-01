Das Dschungelcamp hat begonnen - und Gisele weint schon

Es ist wieder Dschungel-Zeit bei RTL. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" geht in die 13. Staffel. Und vor allem eine Kandidatin liefert schon am ersten Tag genau das, was von ihr erwartet wird.



Er ist schon in der ersten Folge gefallen, der berüchtigte Satz. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", schluchzte Model Gisele Oppermann zum Auftakt der neuen RTL-Dschungelcamp-Staffel am Freitagabend. Sie wollte nicht über eine wackelige Planke vom Dach eines Hochhauses aus zu einem Buzzer balancieren - und war damit unter den angetretenen Möchtegern-Stars die einzige, die sich der ersten Dschungel-Prüfung verweigerte.