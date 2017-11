Das Erste erfolgreich - gute Zahlen für "Die Höhle der Löwen"

Das Erste punktet mit seinen Serienklassikern. Die Doku im ZDF hat es deutlich schwerer. Dafür legt die Existenzgründershow zum Staffelfinale auf Vox noch einmal richtig zu.



Für das Erste war es ein klarer Erfolg bei den Quoten: Die beiden Hauptabendserien hatten am Dienstag mit Abstand die meisten Zuschauer. Von 20.15 Uhr an verfolgten im Schnitt 4,74 Millionen die neue Folge "Blutgrätsche" der Anwaltsserie "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup.



Das war ein Marktanteil von 15,0 Prozent. Gleich im Anschluss daran sahen ab 21 Uhr sogar 5,23 Millionen die Folge "Alles kommt ans Licht" der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" (16,7 Prozent) aus der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig.