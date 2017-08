Das Farbfernsehen wird 50

Willy Brandt war heute vor genau 50 Jahren der symbolische Geburtshelfer, als er 1967 auf der 25. Großen Deutschen Funkausstellung den roten Startknopf drückte. Das Fernsehen wurde vom einen Moment zum anderen bunt, reeller und rückte noch näher an den Zuschauer heran.



Die Sendung „Der Goldene Schuss“ eröffnete das Farbfernseh-Programm. 32 Jahre nach dem Start des ersten regelmäßigen Fernsehprogramms war die bis dahin spektakulärste Innovation der Fernsehentwicklung marktreif. Professor Walter Bruch legte mit seiner Entwicklung des PAL-Verfahrens, das bereits 1963 patentiert wurde, den technischen Grundstein da.