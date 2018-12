Das Finale der Scottish Open in UHD

Am 16. Dezember steigt das Finale der BetVictor Scottish Open in der Emirates Arena im schottischen Glasgow. Eurosport 4K und UHD1 by HD Plus wird das Snooker-Finale erstmalig in brillantem Ultra HD ausstrahlen.





Der Australier Neil Robertson will seinen Titel gegen die Top-Spieler Ronnie O'Sullivan (ENG), Judd Trump (ENG), Shaun Murphy (ENG), Mark Allen (NIR), Ding Junhui (CHN) und John Higgins (SCO) verteidigen. Meldungen zu diesem Thema

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD Plus: "Sport in UHD bietet ein fantastisches Ich-bin-hautnah-mit-dabei-Feeling. Nach Fußball oder Tennis nun also ein Präzisionssport: Mit den Scottish Open präsentiert Eurosport 4K den Zuschauer auf UHD1 ein komplett neues Seherlebnis."