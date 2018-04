Das Premieren-Pfingsten bei Romance TV

Feiertags-Zeit ist Premieren-Zeit - zumindest bei Romance TV. Der Sender bringt zu Pfingsten "Die Glasbläserin", "Für jede Lösung ein Problem" und "Die Braut sagt leider nein" auf die Bildschirme seiner Zuschauer.



An Pfingsten sendet Romance TV gleich drei TV-Premieren. Der Pay-TV-Sender reist mit "Die Glasbläserin" in den Thüringer Wald. Das historische Drama spielt im 19. Jahrhundert. Der Romantik-Sender zeigt dabei die Geschichte um zwei Schwestern, die von den Schauspielerinnen Luise Heyer und Marie Ehrich gespielt werden. Der Film wird am Pfingstsonntag, den 20. Mai, um 20.15 Uhr gezeigt.