"Das Supertalent": Runde zwölf beginnt in Stuttgart

Spezielle Begabungen sind wieder gefragt: Ende des Monats beginnen die Castings zur neuen "Supertalent"-Staffel.



RTL sucht vom 24. März an Kandidaten für die zwölfte Staffel seiner Dauershow "Das Supertalent". Das teilte der Kölner Privatsender am Montag mit. Der Sender ist in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf der Suche. Jeder, der davon träume, "aus dem grauen Alltag ins Rampenlicht zu treten, hat jetzt wieder die Gelegenheit dazu", hieß es. Den Auftakt zur offenen Castingtour macht am 24. März Stuttgart. Dann folgen 25 weitere Städte.