Dazn will im Kampf um Rechte aggressiv vorgehen

Seit August 2016 ist mit Dazn ein neuer Player auf dem milliardenschweren Sportmarkt aktiv. Die Plattform der Perform Group will sich mit schnell auch auf dem deutschen Markt etablieren und schielt dabei auf die Fußball-Champions-League- und Formel-1-Rechte.



Seit August greift das britsche Medien-Unternehmen Perform mit dem Sport-Streaming-Dienst Dazn an. Die Briten wollen noch mehr Geld investieren, um attraktive Medien-Rechte für den deutschsprachigen Raum zu kaufen - am liebsten Fußball und Formel 1.