Der Dr. Dressler aus der "Lindenstraße" - Ludwig Haas wird 85

Er hat in seinem Leben viele Rollen gespielt, doch die meisten TV-Zuschauer kennen ihn als Dr. Dressler aus der "Lindenstraße". Der Schauspieler Ludwig Haas ist vom ersten Tag an dabei und denkt nicht ans Aufhören.



Er ist eines der Urgesteine der "Lindenstraße": Seit der ersten Folge 1985 stellt Ludwig Haas in der ARD-Dauerserie den Arzt Dr. Ludwig Dressler dar. "Dass ich diese Rolle schon so lange spielen darf, darauf bin ich sehr stolz", sagt Haas. "Wo gibt es sowas denn heutzutage noch?" Von ihm aus könne es so weitergehen, "so lange mein Kopf funktioniert", meint der Schauspieler, der am 16. April 85 Jahre alt wird.