"Der Grenzgänger": Sky koproduziert neue Serie

Mit der neuen Thrillerserie "Der Grenzgänger" sichert sich Sky eine weitere Original Production. Der Pay-TV-Anbieter steigt als Ko-Produzent in die Serie ein und schließt sich damit Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama an. Die Hauptrolle in der achtteiligen Thrillerserie, die voraussichtlich im Frühjahr zu sehen sein wird, übernimmt Tobias Santelmann ("Kon-Tiki", "Hercules"), der den Osloer Polizisten Nikolai Andreassen spielen wird.