Der MDR ergründet den "Mythos Glashütte"

Wie Perlenschnüre ranken sich die Uhrenmanufakturen im Tal der Müglitz aneinander und begründen den weltweiten Ruf der kleinen Stadt Glashütte als Uhrenmekka für Luxusuhren. Die MDR-Reihe "Der Osten – Entdecke wo du lebst" geht dem Mythos auf die Spur.



Seit 1845 werden in Glashütte Uhren hergestellt. Heute arbeitet von 7.000 Einwohnern nahezu jeder Dritte im Uhrengewerbe. Die Manufakturen in Glashütte haben zwei Weltkriege überlebt, doch nach der Wende scheint die Zeit der mechanischen Uhren endgültig abgelaufen zu sein. Von den ehemals 2.400 Beschäftigten im VEB Glashütter Uhrenbetriebe bleiben am Ende gerade mal 78 übrig. Die Treuhand verwaltet den Betrieb.