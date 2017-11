Der Name der Rose: TMG bekommt Rechte an 26-Millionen-Projekt

Da hat die Tele München Gruppe (TMG) einen dicken Fisch an Land gezogen: Neben den deutschsprachigen Rechten hat sich das Medienunternehmen auch alle weltweiten Vertriebsrechte an der neuverfilmten Serie "Der Name der Rose" gesichert.



Die mittelalterliche Kriminalgeschichte ist ein Klassiker. 1980 von Schriftsteller Umberto Eco veröffentlicht, schauten 1986 Menschen auf der ganzen Welt auf die Leinwand-Adaption mit Sean Connery und Christian Slater. Am 15. Januar soll nun die 26 Millionen Euro teure Produktion der Serienadaption von "Der Name der Rose" starten. Die TMG gab jetzt bekannt, dass sie sich die Vertriebsrechte weltweit gesichert haben. Die einzige Ausnahme bildet Italien.