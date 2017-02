Der SWR holt "Krause kommt!" zurück ins Programm

Wie die Stars leben, wenn sie nicht vor der Kamera stehen, dem geht Moderator Pierre M. Krause ab März wieder nach. Dann stattet er unter anderem Jenny Elvers und Hannes Jaenicke einen Besuch ab.



"Krause kommt!" heißt es beim SWR Fernsehen ab 17. März. Immer freitags präsentiert der Sender eine von vier neuen Folgen der Sendung mit Moderator Pierre M. Krause, in denen er den Stars ganz privat begegnet. In der ersten Folge besucht er Werner Mangs Schönheitsklinik am Bodensee. Wer Promi ist, vertraut sich Mang in Sachen Schönheit an. Mit Krause begibt sich Mang auf einen Segeltörn und fordert ihn bei einer Partie Tennis heraus.